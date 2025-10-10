ECONOMIE
Wilders schort campagne voorlopig op na dreiging aanslag

Samenleving
door anp
vrijdag, 10 oktober 2025 om 19:05
anp101025228 1
DEN HAAG (ANLP) - PVV-leider Geert Wilders schrijft op X dat hij voorlopig zijn campagne opschort, nadat bekend was geworden dat ook hij doelwit zou zijn van een aanslag door Belgische jihadisten. Hij schrijft dat de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV) aan hem heeft bevestigd dat hij doelwit was. Volgens de NCTV is er nu geen sprake meer van een dreiging, "maar ik heb hier zelf een slecht gevoel bij en dus schort ik al mijn campagneactiviteiten voorlopig op", aldus Wilders op X.
Loading