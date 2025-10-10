Nederland en Oekraïne gaan samen drones maken

KYIV (ANP) - Nederlandse en Oekraïense bedrijven kunnen samen drones gaan maken. Oekraïne versoepelt regels om dat mogelijk te maken, hebben de beide landen afgesproken. Nederland steekt ook nog eens 200 miljoen euro in de ontwikkeling van Oekraïense onderscheppingsdrones, zegt defensieminister Ruben Brekelmans na een bezoek aan het land.

Oekraïne maakt momenteel te midden van de oorlog de geavanceerdste militaire drones van het moment. Nederland helpt die razendsnel groeiende industrie graag verder; om Oekraïne te steunen in zijn verweer tegen Rusland, maar ook om de eigen verdediging te versterken. Nederland stimuleert ook graag de eigen ontluikende defensiedronesector. Maar samenwerken was tot dusver moeilijk.

"Oekraïne heeft wettelijk vastgelegd dat wapens niet geëxporteerd mogen worden, omdat ze nu eenmaal in oorlog zijn", legt Brekelmans uit. "Ook het intellectuele eigendom niet." Er zijn nu afspraken gemaakt om gezamenlijke productie toch mogelijk te maken. Die vragen nog wel wat uitwerking. Ondernemers en militairen in beide landen staan intussen al te trappelen.

'Nieuwe belangrijke stap'

"Een nieuwe belangrijke stap in onze defensiesamenwerking", zegt de Oekraïense president Volodymyr Zelensky op X. Hij noemt de gezamenlijke ontwikkeling van drones "een van de veelbelovende" zaken waarin de twee landen samen optrekken.

Sinds Russische drones onder meer Polen binnenvlogen, werkt de NAVO met nieuwe haast aan zijn verdediging tegen zulke onbemande vliegtuigjes. Oekraïne heeft inmiddels een uitgebreide en ingenieuze eigen afweer, al is die ook nog niet bestand tegen de voortdurende massale Russische luchtaanvallen.

Winterperiode

Oekraïne heeft opnieuw een "heel knappe prestatie" geleverd door grote Russische offensieven de afgelopen maanden af te slaan, zegt Brekelmans. Daar heeft het halve miljard euro dat Nederland in Oekraïense drones stak volgens hem ook bij geholpen.

Maar naast "vastberadenheid en veerkracht" ziet de demissionair minister bij Oekraïners ook zorgen. "De mogelijk moeilijkste winter sinds de Russische invasie staat voor de deur." Gas-, water- en stroomvoorzieningen zijn amper gerepareerd of de volgende projectielen slaan in. Nederland kocht afgelopen zomer belangrijke Amerikaanse luchtverdedigingsraketten voor Oekraïne, maar Zuid-Europese bondgenoten laten het afweten.

Daar moet meer druk op, als het aan Brekelmans ligt, zodat deze landen Oekraïne meer helpen én zelf meer in defensie steken. Dat is binnen de NAVO ook afgesproken. Wat harde taal van de Amerikaanse president Trump komt volgens hem dan niet ongelegen. Trump opperde donderdag namelijk Spanje maar uit de NAVO te zetten.