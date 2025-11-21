ECONOMIE
Media: moederbedrijf Kruidvat mogelijk naar de beurs

Economie
door anp
vrijdag, 21 november 2025 om 10:16
anp211125120 1
HONGKONG (ANP) - Kruidvat-moederbedrijf AS Watson krijgt mogelijk binnenkort een beursnotering, melden verschillende media. Het Hongkongse conglomeraat CK Hutchison overweegt de gezondheids- en schoonheidswinkelketen naar de beurs te brengen. AS Watson is ook de eigenaar van Trekpleister en ICI PARIS XL.
Een mogelijke beursgang van de detailhandelsdochter van CK Hutchison zou volgend jaar al kunnen plaatsvinden, schrijven The Wall Street Journal en persbureau Bloomberg op basis van anonieme bronnen. Watson zou bij een beursgang ongeveer 2 miljard dollar kunnen ophalen. Een dubbele notering in Hongkong en het Verenigd Koninkrijk zou tot de mogelijkheden behoren.
Watson heeft wereldwijd ruim 17.000 winkels in 31 markten. Het bedrijf is ook eigenaar van Rossmann-apotheken in Duitsland en Superdrug-winkels in het Verenigd Koninkrijk.
