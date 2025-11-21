Kallas haalt uit naar China voor hulp aan Russische oorlog

BRUSSEL (ANP) - EU-buitenlandchef Kaja Kallas heeft vrijdag uitgehaald naar China. Het land zegt neutraal te zijn, maar helpt de Russen in hun oorlog in Oekraïne met producten die zowel voor militaire als civiele doeleinden kunnen worden gebruikt, zei ze. "Bovendien werken China en Rusland samen aan een hervorming van de wereldwijde economische en veiligheidsorde", zei Kallas in haar openingstoespraak van het Indo-Pacifisch Ministerieel Forum in Brussel.

"Dat is zeker van belang voor ons allemaal hier", aldus Kallas. "Dit partnerschap kan alleen slagen als we op alle niveaus samenwerken. We hebben elkaar meer dan ooit nodig."

Kallas herhaalde dat de Europese Unie elk plan steunt dat "rechtvaardige en duurzame vrede" in Oekraïne brengt. Daar moeten wel Oekraïne en Europa bij betrokken worden, benadrukte ze.

Het forum is een platform voor dialoog en samenwerking van de EU-ministers van Buitenlandse Zaken, de Europese Commissie en meer dan vijftig landen uit de Indo-Pacifische regio.