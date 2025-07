Media: TikTok bouwt nieuwe versie app voor gebruikers in VS

WASHINGTON (ANP/RTR) - TikTok bouwt een nieuwe versie van zijn app voor gebruikers in de Verenigde Staten, voorafgaand aan de geplande verkoop van de app aan een groep investeerders. Dat meldt The Information, een nieuwssite over technologie. Het platform voor korte video's zou de nieuwe app op 5 september in Amerikaanse appstores willen lanceren.

Vrijdag kondigde de Amerikaanse president Donald Trump aan dat hij maandag of dinsdag met China in gesprek gaat over een mogelijke deal met TikTok. Hij zei dat de Verenigde Staten "zo goed als" een akkoord hebben over de verkoop van TikTok.

Het Amerikaanse parlement nam in 2024 een wet aan om het downloaden van TikTok te verbieden, tenzij de in China gevestigde eigenaar ByteDance de Amerikaanse delen van de app voor 19 januari zou verkopen. Sindsdien heeft Trump de deadline om een koper te vinden drie keer met negentig dagen uitgesteld, voor het laatst op 17 juni.