Sabalenka zonder setverlies naar kwartfinales Wimbledon

LONDEN (ANP) - Tennisster Aryna Sabalenka heeft de kwartfinales bereikt op Wimbledon. De Belarussische nummer 1 van de wereld was in de vierde ronde te sterk voor de Belgische Elise Mertens: 6-4 7-6 (4).

Sabalenka, die vorig jaar Wimbledon miste door een blessure, verloor tot dusverre dit jaar nog geen set op het Londense gras. Maar het was, net als in de derde ronde tegen de Britse Emma Raducanu, beslist geen makkelijke zege op de Belgische, de nummer 23 van de wereld. De partij duurde 1 uur en 37 minuten.

Sabalenka neemt het in de kwartfinales op tegen Laura Siegemund. De Duitse was in haar partij uit de vierde ronde in twee sets te sterk voor de Argentijnse Solana Sierra.