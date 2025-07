Alcaraz naar kwartfinales Wimbledon na zege op Roeblev

LONDEN (ANP) - Titelverdediger Carlos Alcaraz ligt op koers voor zijn derde titel op rij op Wimbledon. De als tweede geplaatste Spanjaard versloeg in de vierde ronde de Rus Andrej Roeblev in vier sets: 6-7 (5) 6-3 6-4 6-4. In de kwartfinale stuit de toernooifavoriet op de Brit Cameron Norrie.

Alcaraz is sinds 2023 ongeslagen op het Londense gras. Hij versloeg in de laatste twee jaar de Serviër Novak Djokovic in de finale. De Spanjaard won dit jaar ook al voor de tweede keer Roland Garros.

Roeblev nam het initiatief in de eerste set en kwam 4-1 voor. Alcaraz kwam terug tot 6-6, maar de Russische nummer veertien van de wereld drukte door in de tiebreak. Daarna nam Alcaraz geleidelijk de partij in handen. Hij sloeg 22 aces en won de tweede, derde en vierde set telkens dankzij één break.