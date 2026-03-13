Mediabedrijf BuzzFeed in financiële problemen

NEW YORK (ANP) - Mediabedrijf BuzzFeed, bekend van de gelijknamige site, zit in financiële problemen. Het bedrijf heeft moeite om zijn betalingsverplichtingen na te komen en kreeg onlangs uitstel van schuldeisers bij het aflossen van een lening.

Als oplossingen uitblijven, verwacht BuzzFeed binnen twaalf maanden te weinig geld te hebben. Het Amerikaanse bedrijf, ook eigenaar van nieuwssite HuffPost, meldt bij zijn kwartaalcijfers "strategische gesprekken" te voeren om uit de problemen te komen.

BuzzFeed werd in 2006 opgericht en is bekend van zijn onlinequizzen en lichtvoetige lijstjes, maar het richtte zich later ook op diepgaandere journalistiek. Sinds zijn bestaan leed het mediabedrijf voornamelijk verliezen. Het geld dat binnenkwam, werd uitgegeven om verder te groeien.

Vorig jaar liep het nettoverlies uit voortgezette activiteiten met bijna 70 procent op tot 57,3 miljoen dollar. In drie jaar tijd heeft BuzzFeed de schulden met tweederde verlaagd. "Maar we kampen nog steeds met verplichtingen uit het verleden die op het bedrijf wegen", zei financieel directeur Matt Omer.