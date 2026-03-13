ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Trump bedreigt Iran opnieuw en zegt alle tijd te hebben

Samenleving
door anp
vrijdag, 13 maart 2026 om 8:28
anp130326043 1
WASHINGTON (ANP/DPA) - President Donald Trump heeft op zijn platform Truth Social opnieuw de leiders van Iran bedreigd en zegt dat de VS "beschikken over ongeëvenaarde vuurkracht, onbeperkte munitie en zeeën van tijd".
"Kijk maar eens wat er vandaag met deze gestoorde schoften gebeurt", luidde zijn waarschuwing aan de Iraanse regering. In Teheran zijn weer explosies gemeld.
Trump legt hierbij de nadruk op het uithoudingsvermogen en de vuurkracht van zijn land en minder op een snelle overwinning. Eerder verklaarde hij dat de oorlog snel voorbij zou zijn omdat er praktisch geen doelwitten voor aanvallen over waren.
Iran wees een snel einde van de vijandelijkheden eerder al af. Teheran zegt door te gaan met onder meer beschietingen van Amerikaanse bases in de regio en met de sluiting van de Straat van Hormuz.
loading

POPULAIR NIEUWS

ANP-553078668

Zien: Jake Paul met klotsende oksels op podium bij Trump. Gaat Jutta's verloofde de politiek in?

image

Wat is fascisme: de bingokaart om zelf bij te houden

generated-image (7)

Deze populaire schoenen verzwakken ongemerkt je voeten

175200142_m

Kun je een scheet 20 jaar in een pot bewaren? Dit zegt de wetenschap

ANP-535473972

Mooiste boek ter wereld komt voor derde jaar op rij uit Nederland

70095923_m

Moeten goede pannen per se zo duur zijn?

Loading