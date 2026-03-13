Trump bedreigt Iran opnieuw en zegt alle tijd te hebben

WASHINGTON (ANP/DPA) - President Donald Trump heeft op zijn platform Truth Social opnieuw de leiders van Iran bedreigd en zegt dat de VS "beschikken over ongeëvenaarde vuurkracht, onbeperkte munitie en zeeën van tijd".

"Kijk maar eens wat er vandaag met deze gestoorde schoften gebeurt", luidde zijn waarschuwing aan de Iraanse regering. In Teheran zijn weer explosies gemeld.

Trump legt hierbij de nadruk op het uithoudingsvermogen en de vuurkracht van zijn land en minder op een snelle overwinning. Eerder verklaarde hij dat de oorlog snel voorbij zou zijn omdat er praktisch geen doelwitten voor aanvallen over waren.

Iran wees een snel einde van de vijandelijkheden eerder al af. Teheran zegt door te gaan met onder meer beschietingen van Amerikaanse bases in de regio en met de sluiting van de Straat van Hormuz.