Mediabedrijf RTL schrapt ongeveer 600 banen in Duitsland

LUXEMBURG (ANP/DPA) - Mediabedrijf RTL gaat ongeveer 600 banen schrappen in Duitsland om de kosten te drukken, maakte de Duitse tak van het concern dinsdag bekend. Het Duitse onderdeel bestaat uit onder meer de zender Vox, het nieuwskanaal n-tv en de streamingdienst RTL+. RTL heeft al geruime tijd te maken met minder tv-kijkers en lagere advertentie-inkomsten.

Het Duitse zakenblad WirtschaftsWoche meldde maandag dat er tussen de 800 en 1000 banen gaan verdwijnen bij RTL Deutschland. "Het sociaal plan dat we met de ondernemingsraad hebben onderhandeld, is bedoeld om gedwongen ontslagen zoveel mogelijk te voorkomen", zegt Stephan Schmitter, topman van de Duitse tak.

Sinds 2019 zijn de inkomsten uit tv-reclame in Duitsland met meer dan 20 procent gedaald, aldus RTL. Het mediabedrijf heeft al langer last van de zwakke economische omstandigheden in Duitsland.