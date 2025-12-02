ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Mediabedrijf RTL schrapt ongeveer 600 banen in Duitsland

Economie
door anp
dinsdag, 02 december 2025 om 12:51
anp021225114 1
LUXEMBURG (ANP/DPA) - Mediabedrijf RTL gaat ongeveer 600 banen schrappen in Duitsland om de kosten te drukken, maakte de Duitse tak van het concern dinsdag bekend. Het Duitse onderdeel bestaat uit onder meer de zender Vox, het nieuwskanaal n-tv en de streamingdienst RTL+. RTL heeft al geruime tijd te maken met minder tv-kijkers en lagere advertentie-inkomsten.
Het Duitse zakenblad WirtschaftsWoche meldde maandag dat er tussen de 800 en 1000 banen gaan verdwijnen bij RTL Deutschland. "Het sociaal plan dat we met de ondernemingsraad hebben onderhandeld, is bedoeld om gedwongen ontslagen zoveel mogelijk te voorkomen", zegt Stephan Schmitter, topman van de Duitse tak.
Sinds 2019 zijn de inkomsten uit tv-reclame in Duitsland met meer dan 20 procent gedaald, aldus RTL. Het mediabedrijf heeft al langer last van de zwakke economische omstandigheden in Duitsland.
loading

POPULAIR NIEUWS

generated-image (7)

11 levensmiddelen die (bijna) voor altijd goedblijven

ANP-543581265

Geïsoleerde president: hoe Trump zich steeds verder van de werkelijkheid afsluit

68582198_m

Wilde chimpansees drinken dagelijks het equivalent van ruim twee glazen alcohol

ANP-440066543

5 gewoontes op je werk die duiden op een depressie

254918824_m

Zo voorkom je een winterdip (en nee, het is niet “gewoon even doorzetten”)

ANP-538847166

Te weinig, te laat: hoe Europa mooi praat over Oekraine, maar te weinig doet

Loading