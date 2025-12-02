Gelderland verlengt termijn voor doden probleemwolf met half jaar

ARNHEM (ANP) - De provincie Gelderland verlengt de toestemming om de wolf te doden die dit voorjaar een hardloopster beet op de Hoge Veluwe. Jagers krijgen tot 1 juli volgend jaar de tijd om het dier met codenaam GW4655m te doden. Ook is het gebied waarin dat mag gebeuren uitgebreid met het terrein van vliegbasis Deelen. De vergunning voor het afschieten van de wolf zou 1 januari aflopen.

Faunabeheerders kregen in mei toestemming om de wolf, bijgenaamd Hubertus, te doden. In de praktijk hebben zij grote moeite het dier te vinden en af te schieten. Volgens de provincie gaat het om een probleemwolf die mensen benadert. Dat gedrag kunnen wolven niet afleren, aldus Gelderland. "Het dier is daarmee een blijvend gevaar voor mensen, en herhaling van de incidenten in april 2025 is dan ook niet uitgesloten."

De nieuwe toestemming wordt gegeven via een maatwerkvoorschrift. Daartegen kan bezwaar worden gemaakt. Een nieuwe vergunning afgeven kan volgens de provincie juridisch niet.