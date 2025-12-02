ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Gelderland verlengt termijn voor doden probleemwolf met half jaar

Samenleving
door anp
dinsdag, 02 december 2025 om 12:42
anp021225112 1
ARNHEM (ANP) - De provincie Gelderland verlengt de toestemming om de wolf te doden die dit voorjaar een hardloopster beet op de Hoge Veluwe. Jagers krijgen tot 1 juli volgend jaar de tijd om het dier met codenaam GW4655m te doden. Ook is het gebied waarin dat mag gebeuren uitgebreid met het terrein van vliegbasis Deelen. De vergunning voor het afschieten van de wolf zou 1 januari aflopen.
Faunabeheerders kregen in mei toestemming om de wolf, bijgenaamd Hubertus, te doden. In de praktijk hebben zij grote moeite het dier te vinden en af te schieten. Volgens de provincie gaat het om een probleemwolf die mensen benadert. Dat gedrag kunnen wolven niet afleren, aldus Gelderland. "Het dier is daarmee een blijvend gevaar voor mensen, en herhaling van de incidenten in april 2025 is dan ook niet uitgesloten."
De nieuwe toestemming wordt gegeven via een maatwerkvoorschrift. Daartegen kan bezwaar worden gemaakt. Een nieuwe vergunning afgeven kan volgens de provincie juridisch niet.
loading

POPULAIR NIEUWS

generated-image (7)

11 levensmiddelen die (bijna) voor altijd goedblijven

ANP-543581265

Geïsoleerde president: hoe Trump zich steeds verder van de werkelijkheid afsluit

68582198_m

Wilde chimpansees drinken dagelijks het equivalent van ruim twee glazen alcohol

ANP-440066543

5 gewoontes op je werk die duiden op een depressie

254918824_m

Zo voorkom je een winterdip (en nee, het is niet “gewoon even doorzetten”)

ANP-538847166

Te weinig, te laat: hoe Europa mooi praat over Oekraine, maar te weinig doet

Loading