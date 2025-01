Mediahuis neemt ZorgKiezer en DeGoedkoopsteNotaris over

AMSTERDAM (ANP) - De Belgische uitgever Mediahuis, het bedrijf achter kranten als De Telegraaf en NRC, wil onlineplatforms als ZorgKiezer, EnergieKiezer en DeGoedkoopsteNotaris inlijven. Het concern neemt daarvoor het bedrijf achter die vergelijkingssites, DGN Groep, over.

Volgens een verklaring helpt DGN jaarlijks meer dan 4 miljoen consumenten bij het vergelijken en maken van financiële keuzes. De onderneming bestaat al een kwart eeuw en telt 35 medewerkers. De overname door Mediahuis zou voor de onderneming een volgende fase van groei mogelijk maken.

Mediahuis vindt DGN interessant omdat het zo zijn aanwezigheid op de vergelijkingsmarkt kan uitbreiden. Eerder nam het concern al het Ierse Switcher.ie over, een platform voor prijsvergelijkingen op het gebied van energie, breedband, leningen en hypotheken.

Hoeveel geld met de overname is gemoeid, is niet naar buiten gebracht. De deal is volgens Mediahuis nog onder voorbehoud van goedkeuring door toezichthouders. Peter Ruys, de oprichter van DGN, blijft als adviseur verbonden aan Mediahuis.