Medicijnheffingen leiden tot slechtste scenario, zegt EU-branche

BRUSSEL (ANP/AFP) - Importheffingen op medicijnen zouden "het slechtst denkbare scenario" creëren. Hiervoor waarschuwt de Europese brancheorganisatie voor de farmaceutische industrie EFPIA vrijdag, nadat de Amerikaanse president Donald Trump een invoerheffing van 100 procent op bepaalde geneesmiddelen aankondigde.

"Heffingen verhogen de kosten, verstoren toeleveringsketens en verhinderen dat patiënten levensreddende behandelingen krijgen", stelt directeur-generaal Nathalie Moll van de EFPIA.

De Europese Unie en de Verenigde Staten hadden eerder afgesproken dat voor Europese farmaceutische producten een importheffing van 15 procent geldt. Het is nog onduidelijk welk tarief geneesmiddelen uit de EU opgelegd krijgen. "Ze zouden nu de gesprekken moeten voortzetten over hoe de EU haar steun voor de kosten van wereldwijd onderzoek en ontwikkeling kan verbeteren op een manier die patiënten in de EU en de VS niet schaadt", zegt Moll over de onderhandelingen.