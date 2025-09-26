Netanyahu draagt leger op VN-speech uit te zenden in Gaza

JERUZALEM (ANP) - Het kantoor van premier Benjamin Netanyahu zou het Israëlische leger hebben opgedragen zijn speech op de VN-top vanmiddag uit te zenden in de gehele Gazastrook. Dat melden meerdere Israëlische media. Netanyahu spreekt vanmiddag rond 15.00 uur Nederlandse tijd de jaarlijkse Algemene Vergadering toe in New York.

Volgens The Times of Israel, die zich baseert op de lokale tv-zender Channel 12, heeft de strijdmacht bezwaar gemaakt tegen het bevel, omdat het van militairen zou vergen dat zij hun beschutte posities verlaten om de benodigde luidsprekers neer te zetten. Dat maakt hen kwetsbaar voor vijandig vuur. Niettemin zegt het leger gehoor te geven aan de oproep.

Hoewel de inhoud van Netanyahu's voordracht in New York nog onbekend is, wordt vermoed dat hij zich in zijn toespraak fel zal uitspreken tegen de westerse erkenning van de Palestijnse staat.

Palestijnse staat

Van de 193 VN-lidstaten hebben inmiddels 157 officieel de Palestijnse staat erkend.

Israël heeft de opdracht niet bevestigd.