ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Nederland geeft fossielen Dubois-collectie terug aan Indonesië

Samenleving
door anp
vrijdag, 26 september 2025 om 10:37
anp260925091 1
LEIDEN (ANP) - Nederland geeft de Dubois-collectie terug aan Indonesië. Minister Gouke Moes van Cultuur (BBB) heeft in het Leidse natuurmuseum Naturalis een intentieverklaring overhandigd aan zijn Indonesische collega Fadli Zon.
De fossielen zijn in de 19e eeuw in Indonesië opgegraven door dwangarbeiders onder leiding van de Nederlandse wetenschapper Eugène Dubois. Het gaat om ruim 28.000 fossielen, voornamelijk afkomstig van de Indonesische eilanden Sumatra en Java. De belangrijkste stukken zijn een schedelkapje, een kies en een dijbeen van de Homo erectus, een rechtop lopende mensachtige die wordt gezien als schakel tussen aap en mens.
Moes heeft besloten de collectie terug te geven na een advies van de onafhankelijke Commissie Koloniale Collecties. "Het gedegen advies heeft nieuwe juridische inzichten opgeleverd, waardoor teruggave een juiste keuze is", aldus Naturalis-directeur Marcel Beukeboom. "We kijken ernaar uit om onze onderzoekssamenwerking met Indonesische wetenschappers onverminderd voort te zetten."
Spiritueel en economisch belang
Naturalis werkt al langer samen met Indonesische wetenschappers in het onderzoek naar de fossielen. Daarmee willen ze de evolutie van de mens duidelijker in beeld krijgen.
De commissie schreef in het oordeel dat de fossielen nooit eigendom zijn geworden van Nederland. Ook is de mensen die gedwongen moesten graven naar fossielen onrecht aangedaan door hun dwangarbeid en de fossielen waren van spiritueel en economisch belang voor de inwoners in de 19e eeuw.
loading

POPULAIR NIEUWS

anp 442689946

Hoe vaak wast de gemiddelde Nederlander zijn beddengoed? En zichzelf?

ANP-537343582

Staat de Russische economie inderdaad op instorten, zoals Trump zegt?

ANP-203217114

De dokter die de nazi's trainde bepaalt nog steeds de psychiatrie

anp250925158 1

Zelensky dreigt met aanvallen op Kremlin als Poetin niet inbindt

shutterstock_1641311758

4 aanwijzingen dat hij de ware niét is

ANP-484584979

Ben je angstig aangelegd? Dat is waarschijnlijk al voor je geboorte ontstaan

Loading