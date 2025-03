Meer banen erbij in de VS, daling bij de federale overheid

WASHINGTON (ANP) - In de Verenigde Staten zijn er in februari meer banen bijgekomen dan een maand eerder, maakt het statistiekbureau van het Amerikaanse ministerie van Arbeid bekend. Het aantal banen bij de federale overheid daalde juist met 10.000.

Volgens het Bureau of Labor Statistics steeg het aantal banen vorige maand met 151.000, tegen 125.000 in januari. In de eerste maand van het jaar drukten bosbranden en sneeuwstormen nog op de werkgelegenheid. Economen gepeild door persbureau Reuters rekenden in doorsnee op een banengroei van 160.000. De werkloosheid liep licht op tot 4,1 procent.

Economen en beleggers kijken met veel belangstelling naar het banenrapport over februari. Het gaat over de eerste maand waarin Donald Trump weer president was van de Verenigde Staten. Na het begin van zijn tweede termijn vaardigde de Republikein meteen decreten uit over het opleggen van importheffingen aan bondgenoten, wat voor onzekerheid in het bedrijfsleven zorgt.