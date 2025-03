Zolang moet je in de zon zitten om genoeg vitamine D aan te maken

De komende dagen wordt het stralend lenteweer. Tijd om wat vitamine D aan te maken dus. Maar hoelang moet je in de zon zitten om voldoende ervan binnen te krijgen? Weeronline zocht het uit.

Uit onderzoek blijkt dat je lichaam vitamine D begint aan te maken vanaf zonkracht 3. Na een lange winter, waarin je minder zon hebt gezien, kan zelfs zonkracht 2,5 al effect hebben. Dit komt doordat UV-B-straling bij deze sterkte het aardoppervlak bereikt en zo het vitamine D-proces in je huid activeert.

In Nederland is de zonkracht van maart tot en met september vaak hoog genoeg om vitamine D aan te maken. In de herfst en winter is de zon simpelweg te zwak, waardoor je lichaam uit zonlicht nauwelijks nog vitamine D kan halen.

De zonkracht is het sterkst tussen 12.00 en 15.00 uur, waardoor dit de beste tijd is om vitamine D aan te maken. Maar let op: in de zomer kunnen de UV-stralen op deze uren ook snel zorgen voor verbranding.

Een kwartier is genoeg

Voor voldoende vitamine D is in het voorjaar en de herfst een kwartier tot een half uur zonlicht per dag genoeg. In de zomer als de zonkracht 6 tot 8 is, ben je na tien tot vijftien minuten wel voorzien. In de winter is de zonkracht meestal te laag om voldoende vitamine D te produceren.

Vitamine D speelt een cruciale rol in je lichaam. Het helpt bij de opname van calcium voor sterke botten en tanden, een goed functionerend immuunsysteem, het behoud van sterke spieren en een gezonde nachtrust.

De meeste mensen krijgen via voeding en zonlicht voldoende vitamine D binnen. Toch zijn er groepen die extra vitamine D nodig hebben. Het Voedingscentrum adviseert bijvoorbeeld mensen met een donkere huid, jonge kinderen, vrouwen boven de 50 en mannen boven de 70 jaar om extra vitamine D-supplementen te slikken.

Maar je kunt ook te veel vitamine D binnenkrijgen. Je lichaam legt ook een voorraadje aan in de lente en zomer, waar je in de winter van kunt profiteren. Bij een gevarieerd dieet en voldoende buitenlucht is de kans op een tekort dan ook klein. Let wel op met supplementen: een overschot aan vitamine D kan schadelijk zijn.

