Meer bedrijven ervaren personeelstekort, zijn wel minder negatief

DEN HAAG (ANP) - Meer bedrijven in Nederland ervaren een tekort aan arbeidskrachten. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) in samenwerking met de Kamer van Koophandel (KVK), het Economisch Instituut voor de Bouw (EIB) en de ondernemersorganisaties MKB-Nederland en VNO-NCW. Het algehele vertrouwen van Nederlandse ondernemers is aan het begin van het derde kwartaal wel minder negatief geworden.

Ondernemers noemen het personeelstekort nog steeds het vaakst als belangrijkste belemmering voor hun bedrijfsvoering. Na twee dalingen op rij is het aandeel bedrijven dat dit noemt gestegen tot ruim 36 procent aan het begin van het derde kwartaal.

Volgens de Conjunctuurenquête Nederland komt het ondernemersvertrouwen uit op een stand van min 3,8. Dat is bijna gelijk aan het gemiddelde van min 3,7 sinds het begin van de meting in 2012 en een verbetering ten opzichte van eerder dit jaar.

Minder negatieve verwachtingen

De stijging komt vooral doordat ondernemers minder negatieve verwachtingen hebben over het economisch klimaat, stelt het statistiekbureau. Het vertrouwen steeg onder meer in de sectoren vervoer en opslag. Bij de landbouw, bosbouw en visserij daalde het vertrouwen van ondernemers juist het sterkst.

De bedrijfstakken zakelijke dienstverlening, informatie en communicatie zijn de enige met een positief ondernemersvertrouwen.

Ondernemers zijn ook verdeeld over investeringen voor dit jaar. Er zijn ongeveer evenveel ondernemers die verwachten meer te investeren als ondernemers die minder investeringen denken te doen.