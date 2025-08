HEERENVEEN (ANP) - De brandweer in Heerenveen is uitgerukt voor een grote brand in een schuur tussen de Heideburen en de Pastoriestraat, aan de rand van de binnenstad. De buurt is dicht bebouwd. De brandweer zet onder meer een hoogwerker in.

Bij de brand komt stoom en veel rook vrij. De brandweer heeft een NL-Alert verstuurd en laat metingen doen in de omgeving. Omwonenden wordt geadviseerd ramen en deuren te sluiten en de rook te vermijden.