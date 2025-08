Echtgenote van afgezette president Yoon verhoord in Zuid-Korea

SEOUL (ANP/AFP/DPA) - De voormalige first lady van Zuid-Korea, Kim Keon-hee, wordt woensdag ondervraagd vanwege verschillende beschuldigingen tegen haar, waaronder beursmanipulatie en inmenging bij de verkiezingen. De vrouw van de afgezette president Yoon Suk-yeol is de eerste echtgenote van een zittende of oud-president die in het openbaar verschijnt als verdachte in een strafrechtelijk onderzoek, aldus persbureau Yonhap.

Kim zou onder meer de aandelenkoers van een bedrijf kunstmatig hebben opgedreven tussen 2009 en 2012. Ook zou ze dure geschenken hebben ontvangen toen haar man president was. "Ik bied mijn oprechte excuses aan voor de problemen die ik heb veroorzaakt. Ik zal volledig meewerken aan het onderzoek", verklaarde ze voor haar verhoor.

Zuid-Korea heeft een periode van politieke chaos achter zich nadat Yoon Suk-yeol in december de staat van beleg had afgekondigd. De voormalige conservatieve president werd in april afgezet en zit momenteel in hechtenis.