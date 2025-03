Meer bedrijven failliet gegaan, vooral in de handel

DEN HAAG (ANP) - Meer bedrijven zijn vorige maand failliet gegaan dan in januari, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Gecorrigeerd voor het aantal dagen gingen in februari 45 meer bedrijven bankroet, een stijging van 14 procent.

In totaal werden vorige maand 339 ondernemingen failliet verklaard. Van alle bedrijfstakken kwam dit het vaakst voor in de handel: 77 bedrijven. Dat zijn 13 procent meer faillissementen dan in januari, aldus het CBS. Relatief gezien werden de meeste faillissementen uitgesproken in de industrie: 32.

Het aantal bankroeten bereikte in augustus 2021 het laagste niveau ooit en nam geleidelijk toe tot 2024. Sindsdien is dat aantal per maand niet verder opgelopen, meldt het statistiekbureau. Afgelopen maand werd onder meer de Nederlandse modewinkelketen Vanilia failliet verklaard.