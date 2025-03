Lavrov: Moskou sluit geen compromis dat levens in gevaar brengt

Rusland sluit geen compromissen die levens in gevaar brengen volgens de minister van Buitenlandse Zaken Sergej Lavrov. Hij zei dit in een interview naar aanleiding van berichten over een mogelijke wapenstilstand van dertig dagen met Oekraïne.

Lavrov herhaalde dat Rusland onder geen beding NAVO-troepen op Oekraïens grondgebied zal accepteren.

Dinsdag spraken een Amerikaanse en een Oekraïense delegatie in Saudi-Arabië over beëindiging van de oorlog. Volgens de Oekraïense president Volodymyr Zelensky willen de VS eerst een wapenstilstand van dertig dagen en Oekraïne steunt dat.

President Donald Trump hoopt dit op korte termijn te regelen. Hij wil er deze week nog met zijn Russische ambtgenoot Vladimir Poetin over praten.