Meer bedrijven failliet in augustus

DEN HAAG (ANP) - Het aantal faillissementen is in augustus op jaarbasis met 9 procent toegenomen, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). In totaal gingen vorige maand 304 bedrijven failliet. Dat zijn 24 faillissementen meer dan in dezelfde maand een jaar eerder, en 38 meer dan in juli.

De faillissementsgraad, het aantal faillissementen per 100.000 bedrijven, kwam vorige maand uit op 8,1. Een jaar eerder werden er per 100.000 bedrijven nog 7,6 bedrijven failliet verklaard. De faillissementsgraad geeft volgens het CBS een zuiverder beeld van de ontwikkeling van het aantal faillissementen. Ook bedrijfstakken kunnen hiermee beter met elkaar vergeleken worden. Het aantal bedrijven kan namelijk fluctueren door de tijd heen en sterk verschillen tussen bedrijfstakken.

In de horeca waren relatief gezien de meeste faillissementen. Per 100.000 bedrijven in die sector gingen er 21 failliet, een jaar eerder waren dat er bijna 31. De industriesector volgde met een faillissementsgraad van 20,1.