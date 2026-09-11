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Nederlandse export van goederen stijgt ruim 2 procent in juli

Economie
door anp
vrijdag, 11 september 2026 om 6:59
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DEN HAAG (ANP) - De Nederlandse goederenexport is in juli opnieuw gestegen na een groei in juni. Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) hebben bedrijven vooral meer machines en apparaten uitgevoerd. Ook de export van chemische producten en transportmiddelen was hoger. De exportgroei kwam uit op 2,1 procent.
De groei was minder groot dan een maand eerder. In juni groeide de export met 3,4 procent. De export van goederen vormt ongeveer driekwart van de totale export. Over de export van diensten rapporteert het CBS niet maandelijks. Over de totale export wordt per kwartaal en per jaar gerapporteerd.
De goederenimport groeide in juli met 0,4 procent. Volgens het CBS werden er vooral meer machines en elektrotechnische apparaten ingevoerd dan een jaar eerder.
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