Meer bedrijven geven openheid over man-vrouwverhouding in top

DEN HAAG (ANP) - Ruim vierduizend Nederlandse bedrijven hebben afgelopen jaar gerapporteerd over de man-vrouwverhouding in de top en subtop van hun bedrijf, meldt de Sociaal-Economische Raad (SER). Dat zijn er ruim duizend meer dan een jaar eerder. Tegelijkertijd blijft het aandeel vrouwen in topfuncties nog altijd achter.

Volgens de cijfers die de SER over het boekjaar 2023 verzamelde, is het aandeel vrouwen in het bestuur tussen 2022 en 2023 met 0,6 procentpunt gestegen, terwijl het aandeel vrouwen in raden van commissarissen (rvc's) met 0,5 procentpunt omlaagging. "Dit lijkt op een trendbreuk, maar deze cijfers moeten met enige voorzichtigheid worden geïnterpreteerd", zegt de SER hierover. "Dit jaar hebben aanzienlijk meer bedrijven gerapporteerd en de diversiteit binnen de groep bedrijven die onder de wet vallen is groot." Uit vorig onderzoek van de SER bleek nog dat het percentage vrouwen in rvc's harder steeg dan onder bestuursleden.

"Heel goed om te zien dat steeds meer vrouwen binnen bedrijven en organisaties in topfuncties werken", zegt staatssecretaris Mariëlle Paul (Emancipatie). "Het gaat de goede kant op, maar we zijn er nog niet."

Bijzonder

Tussen bedrijven verschilt het in hoeverre zij bezig zijn met diversiteit in de top. Binnen de groep bedrijven die al meerdere jaren rapporteert, was het percentage vrouwelijke commissarissen hoger dan gemiddeld en bij deze groep steeg het aandeel vrouwelijke commissarissen tussen 2022 en 2023 wel. Eind 2023 was gemiddeld 15,3 procent van de bestuurders vrouw. In rvc's werd gemiddeld 25,7 procent van de zetels ingevuld door vrouwen.

SER-voorzitter Kim Putters vindt het bijzonder dat zoveel bedrijven hebben gerapporteerd over de verhoudingen tussen mannen en vrouwen binnen de top. "Zeker in deze tijden waarin in internationaal opzicht diversiteit onder druk staat", stelt hij. Sinds 2022 is de Wet Ingroeiquotum en streefcijfers van kracht, met als doel om de verdeling tussen mannen en vrouwen in de top van het bedrijfsleven evenwichtiger te maken. Onderdeel daarvan is dat minstens een derde van de commissarissen van beursgenoteerde bedrijven vrouw is.

In totaal vallen ruim 5400 bedrijven onder de wet voor meer vrouwen in de top. Daarvan hebben 3461 bedrijven op tijd gerapporteerd bij de SER. Ook hebben 602 bedrijven die niet onder de wet vallen vrijwillig cijfers aangeleverd. Er zijn geen sancties voor bedrijven die volgens de wet wel moeten rapporteren, maar dat niet doen.