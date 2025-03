Paniek op Wall Street: enorme verkoopgolf door dramatisch economisch optreden Trump, BTC duikt onder 80k dollar

Een goede president kan weinig positieve invloed uitoefenen op de economie, maar een slechte president kan wél veel kapotmaken, zo wordt vaak gezegd. En dat blijkt nu eens te meer. De warrige en ondoordachte optredens van president Donald Trump zorgen voor onzekerheid onder beleggers. En dit lijkt langzaam maar zeker om te slaan in regelrechte paniek. De aandelenbeurzen in New York gingen maandag verder omlaag, na de flinke koersverliezen van vorige week.

De markten bleven in de greep van de aanhoudende onzekerheid rond de importheffingen van Trump. Beleggers vrezen dat de hogere Amerikaanse tarieven op veel buitenlandse goederen de economische groei zullen aantasten en de inflatie aanwakkeren. In een interview dat zondag werd uitgezonden wist Trump die zorgen niet weg te nemen. Zo reageerde de president op een vraag over de mogelijkheid van een recessie in de VS door te zeggen dat de economie een "periode van transitie" doormaakt.

Rode cijfers

De Dow-Jonesindex noteerde kort na opening van de markt 0,9 procent lager op 42.434 punten. De S&P 500-index dook al snel richting de 5463 punten, een verlies van 2,2 procent. Ook techbeurs Nasdaq ging 2,1 procent omlaag tot 17.815 punten. In de VS is afgelopen zondag de zomertijd ingegaan. Dat is drie weken eerder dan in Nederland. Wall Street opent en sluit daardoor in de komende weken een uur eerder dan normaal.

Vrijdag wisten de Amerikaanse beurzen nog wat op te veren, nadat voorzitter Jerome Powell van de Federal Reserve zei dat de Amerikaanse economie "er goed voor staat". Wel waarschuwde hij dat het beleid van Trump voor meer onzekerheid heeft gezorgd. Over de hele week lieten de graadmeters flinke verliezen zien. Zo kende de S&P 500-index met een min van ruim 3 procent de slechtste week sinds september. De Nasdaq en de Dow zakten vorige week respectievelijk 3,5 en 2,4 procent.

Crypto

Deze week kijken beleggers vooral uit naar het Amerikaanse inflatiecijfer, dat woensdag bekend wordt gemaakt. Dat cijfer speelt een belangrijke rol bij het rentebesluit van de Fed. De centrale bank vergadert volgende week over de rente.

Tesla daalde 5,9 procent. De elektrische autofabrikant raakte vorige week al 10 procent aan waarde kwijt door tegenvallende verkopen. De Deense farmaceut Novo Nordisk zakte 7,1 procent, na tegenvallende onderzoeksresultaten van het nieuwe afslankmedicijn van het bedrijf achter populaire afslankmiddelen als Ozempic en Wegovy.

Cryptobeurs Coinbase verloor 7,5 procent. Op de cryptomarkten werd vorige week al teleurstellend gereageerd op de aankondiging van Trump om de digitale munten bitcoin, ether, XRP, solana en cardano op te nemen in een Amerikaanse strategische reserve van cryptovaluta. De reserve wordt gefinancierd door munten die in beslag zijn genomen door de Amerikaanse overheid.