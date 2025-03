De twee dingen die je nooit van je partner moet vragen (als je bij elkaar wil blijven)

Liefde draait om wederzijdse acceptatie en respect. In een relatie wil je dat je partner zich geliefd en gewaardeerd voelt. Maar sommige verzoeken kunnen juist het tegenovergestelde bereiken en alleen maar spanning of frustratie veroorzaken. Dit zijn twee veelgemaakte fouten in relaties en betere manieren om ermee om te gaan.

1. Vraag je partner niet om iemand te zijn die hij niet is

Je kunt elkaar aanmoedigen om te groeien, maar niemand verandert zijn kernpersoonlijkheid. Als je je partner vraagt om fundamenteel anders te zijn, geef je onbedoeld de boodschap dat hij niet goed genoeg is zoals hij is.

Voorbeeld: Johan is een introvert die graag thuis is in het weekend, verdiept in een boek of bezig met zijn kunst. Zijn vriendin, Tessa, is juist sociaal en geniet van grote feesten. Ze zegt regelmatig: “Ik wou dat je spontaner was” of “Waarom kun je niet gewoon genieten van een feestje?” Langzaam krijgt Johan het gevoel dat Tessa eigenlijk een totaal ander type man wil.

Waarom dit een probleem is: Wanneer iemand zich niet geaccepteerd voelt, kan dat leiden tot frustratie, afstand en onzekerheid.

Wat je beter kunt doen: Waardeer je partner en zoek samen een middenweg. In plaats van te klagen over wat er ontbreekt, kan Tessa zeggen: “Ik weet dat feesten niet jouw ding zijn, maar het zou veel voor me betekenen als je af en toe meegaat. Dan maken we ook tijd voor een rustig weekend samen, op jouw manier.” Zo voelt niemand zich onder druk gezet, en blijft de relatie in balans.

2. Zet je partner nooit voor de keuze tussen jou en iemand die hij liefheeft

Ultimatums lijken soms een oplossing als je je onzeker of gekwetst voelt, maar ze kunnen veel schade aanrichten. Je partner dwingen om afstand te nemen van een familielid, vriend of zelfs een hobby kan het vertrouwen in de relatie ondermijnen.

Voorbeeld: Olivia en haar verloofde, Marcus, hebben een sterke band. Maar Olivia kan het niet vinden met Marcus’ beste vriend, Devin. Ze vindt hem een slechte invloed en zegt regelmatig: “Ik snap niet waarom je met hem omgaat. Als je echt van me hield, zou je dat niet doen.”

Waarom dit een probleem is: Je partner dwingen om iemand op te geven kan wrok opwekken. Zelfs als hij toegeeft, kan dat op lange termijn negatieve gevoelens veroorzaken.

Wat je beter kunt doen: Het is beter om je zorgen op een rustige en respectvolle manier te bespreken, zonder eisen te stellen. Olivia zou kunnen zeggen: “Ik voel me soms ongemakkelijk bij Devin vanwege XYZ. Kunnen we samen kijken hoe we hiermee omgaan?” Dit opent de deur voor een gesprek in plaats van een conflict.

Bron: Psychology Today