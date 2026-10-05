Meer bedrijven wachten op aansluiting op net voor stroomgebruik

DEN HAAG (ANP) - Meer bedrijven in Nederland wachten op een aansluiting voor stroomgebruik op het volle net. Volgens brancheorganisatie Netbeheer Nederland stonden eind juni in totaal bijna 15.500 aanvragen op de wachtlijst bij een regionale netbeheerder. Dat waren er eind 2025 nog 15.154.

Netbeheer Nederland meldt bij de cijfers over de eerste helft van 2026 ook dat in de eerste jaarhelft bijna 1700 aanvragen van de wachtlijst zijn gegaan. Op steeds meer plekken in Nederland ontstaat ruimte om meer organisaties aan te sluiten dankzij slimmer netgebruik. Het aantal bedrijven dat flexibel gebruikmaakt van het elektriciteitsnet stijgt volgens de branchevereniging verder. Dat houdt in dat klanten minder stroom gebruiken op momenten dat het druk is op het net. Wel waarschuwt Netbeheer Nederland dat in sommige gebieden meer nodig is.

De wachtlijst voor het leveren van stroom is juist voor het eerst gedaald, blijkt uit de cijfers. Eind juni stonden 8558 aanvragen in de rij, eind 2025 nog 8612.