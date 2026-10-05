AkzoNobel bij stijgers in hogere AEX

AMSTERDAM (ANP) - AkzoNobel is maandag hoger geëindigd op de aandelenbeurs in Amsterdam. De verfproducent verkoopt zijn activiteiten op het gebied van decoratieve verf in Zuidoost-Azië en Australië aan het Japanse Nippon Paint. Met die transactie is een bedrag van ongeveer 1,4 miljard dollar gemoeid. AkzoNobel won 1,8 procent.

Verder was de stemming op de Europese beursvloeren gemengd. De AEX noteerde bij het slot van de handelsdag 0,6 procent hoger op 1123,88 punten. De MidKap, met daarin de middelgrote fondsen op het Damrak, eindigde een fractie lager op 1069,75 punten. De beurzen in Frankfurt en Londen stegen tot 0,2 procent. Parijs daalde 0,8 procent.

IJsbedrijf Magnum was de grootste daler in de Amsterdamse hoofdindex met een min van 1,3 procent. Ook Besi hoorde bij de dalers (min 0,9 procent), nadat het chipbedrijf er vrijdag nog 7 procent bij kreeg. Maritiem oliedienstverlener SBM Offshore eindigde bovenaan de hoofdfondsen en won 2,5 procent.

Zorgen over de hoge Franse staatsschuld en het begrotingstekort, waardoor de rente op Franse staatsobligaties sterk is opgelopen, duwden de euro naar het laagste niveau in zeventien maanden, op 1,1160 dollar. Later op de dag herstelde de munt iets en stond die op 1,1212 dollar. Beleggers hadden daarnaast ook oog voor de politieke situatie in Spanje. De Spaanse premier Pedro Sánchez heeft vervroegde verkiezingen aangekondigd door de woningcrisis die al weken voor grote protesten zorgt.

"Frankrijk stond al onder druk door vragen over de fiscale geloofwaardigheid en politieke stabiliteit", zei marktstrateeg Patrick Munnelly tegen persbureau AFP. "Spanje zorgt nu voor nog meer onzekerheid", voegde hij eraan toe. "Het politieke risico in Europa drukt op de euro."

De olieprijzen gingen omlaag. De landen van oliekartel OPEC+ handhaven hun productiedoelen in november. Vorige week werd daarnaast bekend dat de G7-landen de komende vier maanden tot 100 miljoen vaten olie en diesel uit hun noodvoorraden beschikbaar stellen om de hoge dieselprijs omlaag te krijgen. Saudi Aramco-topman Ami Nasser waarschuwde maandag dat de wereldwijde olievoorraden om schokken op te vangen "angstaanjagend klein" zijn geworden.