Meer biologische landbouwgrond in Nederland

DEN HAAG (ANP) - Nederland kreeg er vorig jaar opnieuw meer biologische landbouwgrond bij. Dat becijfert het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). In 2025 is de biologisch gecertificeerde landbouwgrond met 3,1 procent toegenomen, waardoor er nu 86.900 hectare in totaal is.

Er kwam netto in 2025 in totaal 2500 hectare aan biologisch gecertificeerde landbouwgrond bij. Daarmee is nu 4,8 procent van de landbouwgrond biologisch. In 2030 moet dit 15 procent zijn, volgens plannen van het ministerie van Landbouw, Visserij, Voedselzekerheid en Natuur (LVVN).

Gemiddeld hadden biologische landbouwbedrijven 45,3 hectare. Dat is gemiddeld 1,6 hectare meer dan in 2024. De totale hoeveelheid biologisch gecertificeerde landbouwgrond neemt sinds 2015 elk jaar toe.