Ruim 2 miljoen elektrische auto's in Nederland

Economie
door Redactie
vrijdag, 10 april 2026 om 6:30
bijgewerkt om vrijdag, 10 april 2026 om 6:44
Begin dit jaar waren ruim 2 miljoen auto's in Nederland volledig elektrisch, hybride of plug-inhybride. Dat is een kwart meer dan een jaar eerder. Daarmee is nu een op de vijf personenauto's elektrisch of gedeeltelijk elektrisch. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).
Van alle auto's met een elektromotor komt de hybridevorm nog steeds het meeste voor. Daarvan zijn er iets meer dan 800.000. Daarnaast zijn er bijna 700.000 volledig elektrische auto's en ongeveer 525.000 plug-inhybride. Die laatste categorie kende wel de hardste groei (plus 40 procent).
Begin 2026 waren er in Nederland 9,4 miljoen personenauto's, 2 procent meer dan een jaar eerder. Die groei is volledig toe te schrijven aan auto's met een elektromotor.
Hoeveel seks hebben gelukkige stellen écht? (minder dan je denkt)

Scherm­afbeelding 2026-04-09 om 06.36.43

Gratis huis in Spanje of Italië? Zo duur kan de droom uitpakken

ANP-408488484

Dezelfde pils voor de helft van de prijs: deze budgetbiertjes komen stiekem uit grote brouwerijen

Scherm­afbeelding 2026-04-09 om 07.47.34

Mannen: let op je erectie!

IMG_3557

De 5 onovertroffen manieren om te zorgen dat mensen je aardig vinden

generated-image (1)

Wat allemaal duurder wordt door Trumps oorlog

