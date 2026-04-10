Trump dreigt de paus

Politiek
door Gerard Driehuis
vrijdag, 10 april 2026 om 6:16
De relatie tussen president Donald Trump en paus Leo XIV stond al onder spanning, maar nieuwe onthullingen laten zien hoe hard het er achter de schermen aan toegaat. Volgens het platform The Free Press werd de toenmalige Vaticaanse ambassadeur Christophe Pierre in januari naar het Pentagon ontboden voor een ongekend scherpe berisping.
Aanleiding was de felle kritiek van de paus op de Amerikaanse aanval in Venezuela. Oorlog is “weer in de mode”, had Leo XIV gezegd, en hij pleitte voor diplomatie in plaats van militair geweld. In Washington viel dat slecht. Tijdens het gesprek zou staatssecretaris Elbridge Colby hebben benadrukt dat de VS de militaire macht hebben om wereldwijd te doen wat ze willen, en dat de katholieke kerk hun beleid beter zou moeten steunen.
Explosief werd het toen een Amerikaanse vertegenwoordiger verwees naar het pausdom van Avignon, de periode waarin Franse heersers de paus feitelijk onder druk zetten. Binnen het Vaticaan werd dat gezien als een indirecte dreiging: zou Trump proberen iets soortgelijks te doen met de huidige paus?
Het Pentagon bevestigt wel dat het gesprek heeft plaatsgevonden, maar noemt het relaas “volledig overdreven en verdraaid” en spreekt van een “respectvolle, zakelijke” ontmoeting. Intussen lijken verzoeningskansen tussen Trump en Leo XIV minimaal: de paus blijft de harde oorlogsretoriek van de president veroordelen als in strijd met internationaal recht én met de christelijke boodschap van vrede.

