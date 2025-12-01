Burgerberaad Klimaat stemde niet in met 10 eigen voorstellen

DEN HAAG (ANP) - Het Nationaal Burgerberaad Klimaat heeft tien van zijn eigen voorstellen uiteindelijk niet aangenomen. Dertien aanbevelingen zijn wel in het eindadvies opgenomen. Bijvoorbeeld een voorstel voor een klimaatbonus voor iedereen, die betaald wordt door een meerprijs op luxeproducten.

Het voorstel om alle ministers in een gebouw te huisvesten, zodat de bewindspersonen elkaar vaker tegenkomen en meer gaan samenwerken, kon niet op genoeg steun rekenen. Een universeel label met een score voor duurzaamheid en een verzoek voor een langetermijnvisie, met doelen voor 2030, 2050 en het jaar 2100 hebben ook de lijst aanbevelingen niet gehaald. Net als een plan om duurzaam watergebruik te stimuleren, bijvoorbeeld met waterbesparende technieken zoals een regenton.

Om op steun van de meerderheid te kunnen rekenen, moest 75 procent van de deelnemers het voorstel steunen. In alle gevallen was er wel meer dan 50 procent steun voor zo'n plan. Het burgerberaad bestaat uit 175 mensen.