Meer gebruikers en abonnees voor muziekstreamingdienst Spotify

STOCKHOLM (ANP/BLOOMBERG) - Muziekstreamingdienst Spotify heeft in het derde kwartaal het aantal gebruikers en betalende abonnees verder zien toenemen. Het aantal maandelijks actieve gebruikers steeg op jaarbasis met 11 procent tot 713 miljoen. Die aanwas van 17 miljoen gebruikers was groter dan de 14 miljoen die Spotify zelf had verwacht.

Volgens Spotify was er groei in alle regio's. Voor het vierde kwartaal rekent de Zweedse onderneming op een verdere stijging van het aantal maandelijkse gebruikers tot 745 miljoen. Het aantal premiumabonnees, die betalen voor de muziek en podcasts op Spotify, groeide met 12 procent tot 281 miljoen. Hier wordt voor het lopende kwartaal een groei naar 289 miljoen premiumabonnees voorzien door Spotify.

Het bedrijf boekte een omzet van bijna 4,3 miljard euro, een toename van 7 procent vergeleken met vorig jaar. De nettowinst kwam uit op 899 miljoen euro, tegen 300 miljoen euro een jaar eerder.