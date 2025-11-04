Straf voor verdachten in ontvoeringszaak Insiya definitief

DEN HAAG (ANP) - De zaak tegen vijf verdachten van de ontvoering van Insiya hoeft niet over, dat heeft de Hoge Raad beslist. Daarmee worden de opgelegde straffen definitief. De hoogste rechter volgt hiermee het advies dat de advocaat-generaal in juli uitbracht.

Op 29 september 2016 werd de toen 2-jarige Insiya met geweld ontvoerd uit het huis van haar oma in de Amsterdamse Watergraafsmeer. Haar vader, hoofdverdachte Shehzad H., huurde een internationaal team in voor de kidnapping en nam haar mee naar India. Het inmiddels 11-jarige meisje verblijft daar nog steeds.

Volgens justitie was de ontvoering een grondig voorbereide operatie. Zes van de handlangers kregen gevangenisstraffen tot ruim vier jaar, onder wie de neef van H., Imran S., die zich schuilhoudt in India. De vader van Insiya werd in hoger beroep in mei 2024 veroordeeld tot 8,5 jaar cel.

Het tweetal werd bij verstek berecht, omdat India ondanks verzoeken van het OM weigert de mannen uit te leveren.