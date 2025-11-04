Amerikaanse oud-vicepresident Dick Cheney overleden

De Amerikaanse oud-vicepresident Dick Cheney is overleden , meldt CNN op basis van een verklaring van zijn familie. Hij was 84 jaar.

De Republikein was tussen 2001 en 2009 vicepresident van George W. Bush. Hij staat bekend als een van de machtigste vicepresidenten van de moderne tijd.

Cheney werd in de nasleep van de aanslagen van 11 september 2001 gezien als een van de architecten van de 'oorlog tegen terreur'. Ook schaarde hij zich achter de omstreden Amerikaanse inval in Irak. Daar verdreven de VS het regime van Saddam Hoessein.

Politiek veteraan Cheney raakte later gebrouilleerd met zijn eigen partij. Hij zou bij de laatste presidentsverkiezingen hebben gestemd op de Democrate Kamala Harris in plaats van op de Republikeinse kandidaat Donald Trump.

De voormalige vicepresident had Trump eerder omschreven als een lafaard en een gevaar voor het land.