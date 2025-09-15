Meer handel Nederland en VS ondanks importheffingen, meldt CBS

DEN HAAG (ANP) - Nederland en de Verenigde Staten hebben in de eerste helft van dit jaar meer handel gedreven, ondanks de handelsspanningen die de Amerikaanse president Donald Trump heeft veroorzaakt met zijn importheffingen. De VS voerden in het eerste kwartaal veel meer goederen in, omdat bedrijven op aangekondigde heffingen anticipeerden. De waarde van alle goederen die van Nederland naar de VS gingen, is flink gestegen en de importwaarde nam licht toe, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) op basis van voorlopige cijfers.

De exportwaarde lag in de eerste jaarhelft 10,5 procent hoger dan in de eerste helft van 2024. Dat komt volgens het statistiekbureau vooral doordat in februari, maart en april meer naar de VS werd uitgevoerd. In de eerste helft van 2025 gingen vooral meer machines, vervoersmiddelen, chemische producten, fabricaten en voedingsmiddelen naar de VS. Er was een stijging te zien bij onder andere farmaceutische producten, schepen en telefoons.

De waarde van de invoer uit de VS steeg met 1 procent. De importwaarde van minerale brandstoffen, met name ruwe aardolie, was lager. Wel werden meer chemische producten, grondstoffen en voedingsmiddelen zoals alcoholische dranken geïmporteerd.

Handelsoverschot

Ook de waarde van de handel tussen de Europese Unie en de VS nam toe. De handelswaarden waren in het tweede kwartaal weer vergelijkbaar met een jaar eerder, aldus het CBS.

De EU heeft nog altijd een handelsoverschot met de VS. Trump wil met de heffingen het handelstekort van de VS met de EU verminderen. Het CBS meldt dat Nederland juist een handelstekort met de VS heeft. De waarde van de geïmporteerde goederen is hoger dan de waarde van de export van Nederland naar de VS.

De EU en de VS bereikten in juli een handelsakkoord, waarbij voor de meeste goederen die vanuit de EU de VS binnenkomen een heffing van 15 procent is afgesproken. Eerder dreigde Trump met hogere algemene handelsheffingen te komen, maar ook met tarieven op specifieke goederen zoals farmaceutische producten.