Politie ziet meer meldingen en aangiftes van seksuele misdrijven

De politie kreeg in de eerste zes maanden van dit jaar meer meldingen van seksuele misdrijven dan in dezelfde periode vorig jaar. Het aantal meldingen van zedenmisdrijven steeg met 17 procent naar bijna 8000. Uit de meest recente door het ANP opgevraagde cijfers bij de politie blijkt dat het aantal aangiftes dat uit zulke meldingen voortvloeit, met 22 procent is toegenomen: van januari tot juli waren dat er ruim 2000, tegen 1675 in die periode vorig jaar.

Het is onduidelijk of zedenmisdrijven daadwerkelijk vaker voorkomen, zegt Lidewijde van Lier, zedenspecialist bij de politie. "Wij weten alleen hoeveel mensen zich bij ons melden, niet hoeveel mensen slachtoffer worden van een seksueel misdrijf." Volgens Van Lier lijken mensen sneller bereid om hulp te zoeken en naar de politie te stappen. Dat is mogelijk een gevolg van "de toegenomen aandacht voor het onderwerp en het maatschappelijk debat dat erover is ontstaan".

De invoering van de Wet seksuele misdrijven kan, naast de toegenomen aandacht voor het onderwerp, ook een oorzaak zijn van de stijging in meldingen en aangiftes. Van Lier: "Sinds 1 juli 2024 is er sneller sprake van strafbaarheid, namelijk als er duidelijke signalen zijn dat iemand geen seks wil, maar de ander toch doorzet. Dwang is geen vereiste meer voor strafbaarheid." Na de invoering van de wet zag de politie direct een forse stijging in het aantal meldingen en aangiftes. "Die lijkt dit jaar door te zetten."

The Voice of Holland

De "toch al hoge druk" op zedenteams neemt daardoor toe. "Politiemensen bij de zedenteams ervaren die druk dagelijks", aldus Van Lier. Toch noemt zij het positief dat meer mensen zich bij de politie melden. "Zeker na de invoering van de nieuwe wet is er meer strafbaar en kunnen wij dus beter helpen."

Over de "recente, ernstige zedendelicten in ons land" zegt Van Lier dat slachtoffer en dader elkaar in de meeste gevallen van een misdrijf kennen. "Incidenten waarbij slachtoffer en dader echt volslagen onbekenden van elkaar zijn en waarbij iemand vanuit het niets wordt aangevallen, komen het minst voor."

In de tweede helft van vorig jaar waren er ongeveer evenveel meldingen en aangiftes als afgelopen halfjaar. In 2023 ging het om rond de 7000 meldingen en 1700 aangiftes in de laatste zes maanden. De eerste helft van 2022 zag na twee coronajaren een piek (richting 8200 meldingen en ruim 1900 aangiften), die volgens de politie met name werd veroorzaakt door de berichten over grensoverschrijdend gedrag bij The Voice of Holland.