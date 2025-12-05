DEN HAAG (ANP) - Meer horecabedrijven worstelen met problematische schulden. Een op de vijf horeca-ondernemingen gaf aan hiermee te worstelen in november, tegen 14 procent in november vorig jaar. Dit meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) na onderzoek onder bedrijven in de industrie, handel en diensten met vijf of meer medewerkers.

Hoofdeconoom Peter Hein van Mulligen van het CBS kan deze ontwikkeling moeilijk verklaren. "De faillissementsgraad is al een tijd lang het hoogst bij de horeca en het ondernemersvertrouwen is negatief. Maar het vreemde is, een jaar geleden was de faillissementsgraad nog hoger en toen zagen ze de schuldenlast minder als een probleem."

Van alle ondervraagde bedrijven vond 6,7 procent dat de schulden problematisch waren. Dat is iets meer dan de 6,3 procent van een jaar geleden. Ook relatief meer bedrijven in de informatie en communicatie beoordelen hun schuldenlast volgens het CBS als problematisch. Vorige maand vond ongeveer 7 procent van de bedrijven in deze sector dit. Een jaar eerder was dit nog minder dan 4 procent.

Angst voor sluiting

Een soortgelijke ontwikkeling is te zien in de cultuur, sport en recreatie en in het vervoer en de opslag. Onder meer de detailhandel en de autohandel en -reparatie hadden hier juist minder last van.

De horeca verwacht van alle sectoren het vaakst minder dan een jaar te kunnen blijven bestaan als de huidige economische situatie aanhoudt. Zo'n 6 procent vreest hiervoor. Daarnaast weet 35 procent niet hoe lang het nog vol te houden is. Van de ondernemingen in alle sectoren denkt ongeveer 4 procent hooguit een jaar te kunnen blijven bestaan.