VVD blokkeert: Buma ziet geen werkbare meerderheids- of minderheidscoalitie

Informateur Sybrand Buma ziet "geen werkbare meerderheidsvariant" voor een mogelijke coalitie. Ook een minderheidscoalitie met voldoende steun om "aan het werk te gaan" ziet hij niet, zei hij donderdag na afloop van gesprekken met partijleiders.

Buma wil vrijdag met de voorzitters van de vijf grootste fracties van de Tweede Kamer in gesprek, de PVV uitgezonderd, om te overleggen over vervolgstappen. Van een impasse wilde hij nog niet spreken. "Het is juist dat wat ik wil voorkomen."

Volgens de informateur is er nu geen realistisch zicht op een meerderheidskabinet, omdat de VVD nog steeds GroenLinks-PvdA uitsluit. Ook een minderheidsvariant, bijvoorbeeld bestaande uit D66, het CDA en de VVD, is nog niet in beeld. Andere partijen, zoals JA21 of GroenLinks-PvdA, willen nu nog geen "structurele steun" toezeggen op bepaalde onderdelen. Het vastleggen van dat soort gedoogsteun is belangrijk vanwege de "grote opgaven" en bezuinigingen waar een volgend kabinet voor staat, aldus Buma.

Opties

Ook het "centrumrechtse kabinet" dat VVD-leider Dilan Yeşilgöz zo graag wil, ziet Buma nu niet als optie. De combinatie van D66, CDA, VVD en JA21 blijft steken op 75 zetels. Bovendien heeft D66 "bezwaren" tegen samenwerking met JA21.

Daarom wil Buma vrijdag eerst verder praten. Hij erkent dat het risico bestaat dat partijen dan al ruzie krijgen. Jesse Klaver (GroenLinks-PvdA) verweet de VVD "arrogantie van de macht". Maar zonder risico's te nemen komt de formatie niet verder, aldus de informateur.