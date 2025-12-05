SWOV: aantal verkeersdoden neemt komende jaren flink toe

DEN HAAG (ANP) - Als het huidige beleid wordt voortgezet, stijgt het aantal verkeersslachtoffers de komende decennia sterk. Het verwachte aantal verkeersdoden ligt in 2040 dan tussen de 720 en 760, tegenover 675 in 2024. Dat staat in een rapport van het Instituut voor Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid (SWOV).

Ook raken er in 2040 naar verwachting 10.000 mensen ernstig gewond in het verkeer, en 23.000 tot 25.000 matig gewond. In 2023 ging het nog om 7400 ernstig en 18.000 matig gewonden.

Vooral onder fietsers en ouderen zal het aantal verkeersslachtoffers stijgen, aldus het SWOV. In die groepen nam het aantal slachtoffers de afgelopen jaren al toe. Het aantal verkeersdoden en -gewonden onder fietsers stijgt zowel bij ongevallen met als zonder betrokkenheid van een motorvoertuig. Door de vergrijzing zullen er daarnaast veel meer gebruikers van de scootmobiel zijn, waardoor naar verwachting het aantal doden onder deze groep relatief sterk zal stijgen.