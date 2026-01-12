Meer horecapersoneel dan ooit, maar zorgen om gebrek aan jongeren

AMSTERDAM (ANP) - Het aantal werkenden in de Nederlandse horeca is hoger dan ooit. In 2025 was de sector goed voor 522.005 banen. Toch is het personeelstekort blijvend, vooral door een groeiend tekort aan jongeren. Daarvoor waarschuwt Marijke Vuik, voorzitter van branchevereniging Koninklijke Horeca Nederland (KHN).

De Nederlandse horeca leunde ook in 2025 vooral op jongeren. 51 procent van alle werknemers is tussen de 15 en 24 jaar. "Die groep hebben we hard nodig", vertelde Vuik op de Horecava, de jaarlijkse horecabeurs in RAI Amsterdam. Vuik ziet dat de horeca niet alleen last heeft van de vergrijzing, maar ook van "ontgroening". "Er zijn minder jongeren. Het lukt ons nog goed om die aan ons te binden. Maar wij voelen de krapte op de arbeidsmarkt daarom eerder dan andere sectoren. En het tekort kunnen we niet oplossen, want er zijn minder mensen voor hetzelfde werk."