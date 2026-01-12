Wintersporters onderschatten gevaar van alcohol: veiligheid en verzekeringsdekking op de tocht

Nederlandse wintersporters nemen hun veiligheid serieus, maar onderschatten opvallend vaak de risico’s van alcoholgebruik op de piste. Dat blijkt uit nieuw onderzoek van PanelWizard in opdracht van Univé onder 1.042 Nederlandse wintersporters. Hoewel de meeste wintersporters zich goed voorbereiden en veiligheidsregels kennen, skiet of snowboardt bijna de helft weleens onder invloed van alcohol - vaak zonder te weten wat dat betekent voor hun verzekering

Uit het onderzoek blijkt dat ruim 1 op de 10 Nederlanders in de afgelopen vijf jaar op wintersport is geweest. De voorbereiding is doorgaans grondig: meer dan driekwart bereidt zich voor door zich te verdiepen in pistecondities, drukte en weersomstandigheden. Maar niet alleen de voorbereiding is voor wintersporters vanzelfsprekend. Ook alcoholgebruik tijdens het skiën en snowboarden hoort er voor veel wintersporters bij.

Alcoholgebruik op de piste

Uit het onderzoek blijkt dat bijna de helft van de wintersporters weleens heeft geskied of gesnowboard na het drinken van alcohol. Voor velen hoort een drankje op of langs de piste bij de wintersportbeleving: meer dan een kwart vindt alcoholgebruik vóór of tijdens het skiën of snowboarden vanzelfsprekend. Ruim een derde denkt bovendien dat een kleine hoeveelheid alcohol weinig invloed heeft op het functioneren op de piste. Tegelijkertijd is een groot deel zich niet bewust van wat dit betekent voor de reisverzekering.

Beperkte kennis over verzekeringsvoorwaarden

Ondanks het alcoholgebruik is de kennis over de invloed daarvan op de verzekeringsdekking beperkt. Slechts iets minder dan de helft van de wintersporters weet wat de reisverzekering zegt over alcoholgebruik tijdens het skiën of snowboarden. Dat terwijl bijna een derde aangeeft gevaarlijke situaties te hebben meegemaakt waarbij alcoholgebruik van henzelf of anderen een rol speelde. Driekwart van de ondervraagden vindt dat de gevolgen van skiën of snowboarden onder invloed vaak worden onderschat. Toch vertaalt dit besef zich niet automatisch naar kennis van de polisvoorwaarden: veel wintersporters gaan ervan uit dat zij standaard verzekerd zijn, ook wanneer alcohol in het spel is.

Verzekeringsdekking niet vanzelfsprekend