Na 15 jaar weer ontknoping Formule 1 met meer dan twee coureurs

door anp
maandag, 01 december 2025 om 9:31
anp011225072 1
LUSAIL (ANP) - De Formule 1 krijgt een ontknoping waarin drie coureurs in de laatste grand prix van het jaar gaan uitmaken wie de kampioen wordt. Dat zijn regerend kampioen Max Verstappen (Red Bull), de huidige WK-leider Lando Norris (McLaren) en Oscar Piastri (McLaren).
Het is vijftien jaar geleden dat meer dan twee coureurs in de strijd waren om de titel in de slotrace in het emiraat Abu Dhabi. Destijds waren er zelfs nog vier kanshebbers en won de Duitser Sebastian Vettel.
Verstappen leidde zondag de spannende finale in na een onverwachte zege in de Grote Prijs van Qatar. Hij profiteerde van een strategische blunder van McLaren.
Door de zege van de Nederlander slonk de voorsprong van de Brit Norris naar 12 punten op Verstappen. De Australiër Piastri moet 16 punten goedmaken op zijn teamgenoot.
