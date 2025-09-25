Meer nieuwbouw van woningcorporaties in eerste jaarhelft

DEN HAAG (ANP) - De nieuwbouw van woningcorporaties is in de eerste helft van dit jaar toegenomen in vergelijking met een jaar eerder. Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) kwamen er ruim 9100 nieuwbouwwoningen van corporaties bij. Dat waren er ruim 8200 in de eerste zes maanden van vorig jaar.

Het onderzoek werd uitgevoerd op verzoek van het ministerie van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening. In totaal kwamen er in de eerste helft 31.000 nieuwe woningen bij. Woningen van corporaties zijn goed voor 29 procent van het totaal. Dit aandeel in de totale woningnieuwbouw is volgens het CBS het hoogst sinds het begin van de metingen in 2020. Het aandeel lag in de eerste helft van vorig jaar op 25 procent.

Volgens het CBS zijn er per gemeente wel grote verschillen te zien. In Amsterdam en Enschede kwamen er de meeste nieuwbouwwoningen van corporaties bij en in gemeenten als Woerden, Leiderdorp en Krimpen aan den IJssel waren zelfs alle nieuwe woningen in handen van corporaties.

Maar er zijn ook gemeenten waar corporatiewoningen slechts een klein deel van de nieuwbouw uitmaken, zoals in Utrecht. In Den Haag, Haarlemmermeer en Alphen aan den Rijn werden in de eerste zes maanden helemaal geen corporatiewoningen opgeleverd, aldus het CBS.