Tientallen mijnwerkers gered uit ingestorte goudmijn in Colombia

BOGOTA (ANP/AFP) - 23 mijnwerkers die twee dagen hebben vastgezeten in een ingestorte goudmijn in Segovia in Colombia, zijn gered door de hulpdiensten. Op beelden die zijn verspreid door het Nationale Mijnbouwagentschap (ANM), is te zien hoe de met modder bedekte mijnwerkers uit een tunnel tevoorschijn komen in de mijn La Reliquia.

De mijnwerkers zaten sinds maandagavond vast op tachtig kilometer diepte. Ze kregen voedsel en water via een koker en konden met de hulpdiensten en hun naasten praten via de telefoon. Zeven mijnwerkers konden volgens het ANM woensdagochtend (lokale tijd) de mijn verlaten. Na "48 uur ononderbroken operaties" lukte de redding, meldt het mijnbouwagentschap op X.

De locatie wordt geëxploiteerd door een lokaal bedrijf voor het Canadese goudmijnbedrijf Aris Mining Corporation.

In Colombia worden goud, nikkel, steenkool en smaragden gedolven. Mijnongelukken komen er regelmatig voor en zijn vaak dodelijk.