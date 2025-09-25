Instellingen: schrijnend dat kinderen niet genoeg hulp krijgen

UTRECHT (ANP) - Kinderen in de jeugdzorg krijgen niet genoeg hulp en bescherming, erkennen de instellingen die ze moeten begeleiden. "Ondanks de inzet en toewijding van onze professionals, lukt het niet altijd om te doen wat nodig is voor de veiligheid en ontwikkeling van kinderen. Dat is schrijnend, voor kinderen en gezinnen en voor onze professionals", laten de zogeheten gecertificeerde instellingen weten in een gezamenlijke reactie.

De instellingen zeggen dat ze de meldingen over "kinderen zonder vaste jeugdbeschermer, beperkte contactmomenten, dossiers die niet volledig op orde zijn" serieus nemen. Daarvoor moeten medewerkers wel "voldoende tijd, mandaat en samenwerking" krijgen, "en precies daar schort het nu aan".

Sommige maatregelen liggen bovendien bij anderen, vinden de instellingen. "Onze collega's kunnen het verschil pas echt maken als het hele systeem hen ondersteunt. Als gemeenten tijdig de juiste hulp inkopen. Als samenwerking tussen instanties vanzelfsprekend en duurzaam is. En als de randvoorwaarden waarbinnen wij ons werk doen structureel op orde zijn."

De instellingen roepen gemeenten en ministeries op te stoppen met "lapmiddelen en incidentele maatregelen".