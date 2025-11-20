Meer nieuwbouwwoningen met vergunning, wel minder huizen gebouwd

DEN HAAG (ANP) - Gemeenten hebben in het afgelopen kwartaal meer vergunningen voor nieuwbouwhuizen afgegeven. Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) meldt dat bijna 22.600 nieuwe woningen in het derde kwartaal een vergunning hebben gekregen. Dat zijn er 3100 meer dan een jaar eerder en 2200 meer dan in het tweede kwartaal.

Daarmee lijkt de vergunningverlening voor nieuwbouw verder aan te trekken. Eerder dit jaar constateerde het statistiekbureau nog dat het aantal afgegeven vergunningen voor nieuwbouwwoningen in het eerste kwartaal flink was gedaald, nadat dit in heel 2024 voor het eerst in jaren juist was toegenomen. CBS-hoofdeconoom Peter Hein van Mulligen vermoedde toen dat de veranderde regels op de huurmarkt een rol speelden, maar zei ook dat op basis van die kwartaalcijfers geen conclusies vielen te trekken voor de rest van 2025.

Het statistiekbureau ziet nu dat in juli, augustus en september minder nieuwe huizen zijn gebouwd. In het afgelopen kwartaal waren dit er zo'n 14.800, ongeveer 2300 minder dan in hetzelfde kwartaal vorig jaar. Verder heeft Nederland meer vergunde nieuwbouwhuizen die nog niet zijn opgeleverd. In het afgelopen kwartaal waren dit er net geen 215.500.

Stikstofregels

Nederland wil elk jaar 100.000 nieuwe huizen realiseren om het grote tekort aan woningen te verminderen, maar dit aantal wordt telkens niet gehaald. Naast nieuwbouw kan dit ook worden bereikt door bijvoorbeeld leegstaande kantoren om te bouwen tot huizen. Alles bij elkaar telde ons land in het derde kwartaal volgens het CBS 15.200 meer woningen.

De stikstofregels maken het moeilijker om genoeg nieuwe huizen te bouwen. Ook kampen nieuwbouwprojecten onder meer met vertraging door personeelstekorten bij gemeenten, bezwaarprocedures door omwonenden en een gebrek aan ruimte op het volle stroomnet.