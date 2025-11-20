ECONOMIE
Verzuim op de werkvloer in oktober gestegen naar 5 procent

Economie
door anp
donderdag, 20 november 2025 om 6:42
DEN BOSCH (ANP) - Het verzuim op de werkvloer is in oktober gestegen naar 5 procent, vergeleken met 4,7 procent in september. Dit is ten opzichte van oktober vorig jaar(4,9 procent) een lichte stijging, blijkt uit cijfers van arbodienstverleners ArboNed en HumanCapitalCare, die samen bijna 1 miljoen werknemers ondersteunen.
Ook het aantal ziekmeldingen ten opzichte van september is toegenomen: van 62 naar 67 per 1000 medewerkers. Dit komt volgens de onderzoekers overeen met het seizoensgebonden patroon van griepachtige klachten, verkoudheid en andere herfstkwalen.
Iris Homeijer, bedrijfsarts bij HumanCapitalCare, benadrukt het belang van alertheid in deze periode. "Wanneer meerdere collega's tegelijk uitvallen, kan dit de werkdruk verhogen."
Volgens de arbodienstverleners kunnen preventieve maatregelen zoals thuiswerken bij verkoudheidsklachten helpen besmettingen te voorkomen. Ook is het essentieel aandacht te besteden aan het herstel van medewerkers, zodat ze snel weer inzetbaar zijn.
