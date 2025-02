Meer nieuwbouwwoningen vergund, voor het eerst sinds 2021

DEN HAAG (ANP) - Het aantal afgegeven bouwvergunningen voor woningen is in 2024 voor het eerst in jaren gestegen. Nederlandse gemeenten gaven toestemming voor de bouw van ruim 67.000 nieuwe woningen, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Dat is 21 procent meer dan in 2023, toen het laagste aantal vergunningen in jaren werd verleend. Het aantal vergunde nieuwbouwwoningen liet sinds 2021 een daling zien.

De verhouding tussen nieuw te bouwen huur- en koopwoningen was vorig jaar vrijwel gelijk, iets wat het CBS al sinds 2022 constateert. Zo werden in 2024 vergunningen afgegeven voor de bouw van ruim 34.000 koopwoningen en bijna 33.000 huurwoningen. Dat was respectievelijk 28 procent en 16 procent meer dan in 2023. Het aantal vergunde huurwoningen steeg in 2024 zelfs tot het hoogste niveau in de afgelopen tien jaar.

Verreweg de meeste vergunningen werden in Zuid-Holland uitgegeven, voor de bouw van bijna 18.000 woningen. Ruim de helft daarvan was voor huurwoningen. Die provincie wordt gevolgd door Noord-Brabant (ruim 11.000), Noord-Holland (bijna 8900) en Gelderland (bijna 6500). Het kleinste aantal nieuwbouwwoningen werd vergund in Drenthe, zo'n 1100 in totaal.

Huizentekort

Het aantal vergunningen dat gemeenten afgeven voor de bouw van nieuwe woningen ziet het CBS als een indicator voor het aantal huizen dat op korte termijn wordt gebouwd. Het statistiekbureau merkt daarbij op dat onder een bouwvergunning meerdere nieuwbouwwoningen kunnen vallen. Zo kan een nieuwbouwproject zowel met één als met meer vergunningen worden aangevraagd. Bijna twee derde van de vergunningen voor de bouw van nieuwe woningen is echter bedoeld voor de bouw van één woning, aldus het CBS.

Het CBS meldde een jaar geleden dat in 2023 het laagste aantal nieuwbouwvergunningen was afgegeven in jaren, bijna 55.000. Nederland kampt nog altijd met een groot huizentekort. Daarom streeft het kabinet ernaar jaarlijks 100.000 nieuwe woningen te realiseren. Dat aantal kan naast nieuwbouw ook op andere manieren worden bereikt, bijvoorbeeld door het ombouwen van kantoren naar appartementen.